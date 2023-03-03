الحصاد (2023/3/2)

تناولت إلسي أبي عاصي في نشرة الحصاد المواضيع التالية: ـ قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتل فلسطينيا في قلقيلية ـ بريانسك.. تطور غير مسبوق خارج أرض المعركة ـ تونس.. مزيد من التصعيد عنوانه الاعتقالات