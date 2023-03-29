معرض "الساعات والعجائب 2023" في سويسرا

تزدهر صناعة الساعات السويسرية رغم الأزمة الاقتصادية العالمية. في جنيف افتتح معرض “الساعات والعجائب 2023” بساعات مصنوعة من فولاذ معاد تدويره، وبأسعار قد تصل إلى 4 ملايين دولار.