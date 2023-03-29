مشروع قانون في كاليفورنيا لحظر المواد الكيميائية في الأطعمة المصنعة

اعترضت مجموعات لصناعة الأغذية على مشروع قانون مقترح في ولاية كاليفورنيا الأميركية يسعى إلى وقف تصنيع أي منتج غذائي في الولاية يحتوي على ثاني أكسيد التيتانيوم.