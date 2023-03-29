كاميرا الجزيرة ترصد جانبا من المناورات الأميركية الكورية الجنوبية

تجري الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مناورات جوية وبرمائية استعدادا لأي هجوم قد يستهدف شبه الجزيرة الكورية، كاميرا الجزيرة ترصد جانبا من تلك المناورات.