سعيا لإنهاء الجمود.. الخرطوم تتوصل لاتفاق سياسي إطاري

وقعت القوى السياسية في الخرطوم على اتفاق سياسي إطاري، من شأنه أن يضع حدا لحالة الجمود السياسي التي تمر بها البلاد. وبموجب الاتفاق يتم إبعاد الجيش عن العمل السياسي في البلاد.