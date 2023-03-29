تعرف على المناورات الباليستية النووية في وسط روسيا

في منطقة نوفوسيبيرسك وسط روسيا، بدأت وحدات الصواريخ الإستراتيجية تدريبات واسعة يشارك فيها أكثر من 3 آلاف عسكري وحوالي 300 قطعة من المركبات والمعدات.