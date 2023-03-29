باكستان.. الحكومة تبدأ حملة لخفض الأسعار في رمضان

أعلنت الحكومة الباكستانية بدء تقديم حزمة من المواد الاستهلاكية بأسعار مخفّضة للفئات الفقيرة خلال شهر رمضان، وتشهد باكستان -في ظل أزمة اقتصادية حادة- ارتفاعا في الأسعار مع بداية شهر رمضان.