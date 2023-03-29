الحصاد (2023/3/28)

سلطت إلسي أبي عاصي الضوء في “الحصاد” على عدة ملفات تحت العناوين التالية: – صدامات واحتجاجات في فرنسا – روسيا على خط التوتر في شرق آسيا – مدرعات ودبابات غربية لكييف – “الحرس الوطني” بإسرائيل جدل جديد