ارتفاع أسعار الدواجن في مصر

ارتفعت أسعار الدواجن في مصر بنسبة تزيد على 60% خلال عام لتصل إلى مستويات تاريخية نتيجة انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار.