أشباه الموصلات.. ما هي؟ وما أهميتها في الصناعات؟

نتعرف في هذا التقرير على أشباه الموصلات هذه الرقائق السوداء التي تصنع من السيليكون لتتحكم في مرور التيار الكهربائي، ولا يعمل أي جهاز إلكتروني من دونها.