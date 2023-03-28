نتنياهو يقرر تعليق تشريع التغييرات القضائية في إسرائيل

لمنع حرب أهلية، كما يقول نتنياهو، يعلن إرجاء تشريع التغييرات القضائية لبضعة أشهر. وعلل تغيير موقفه بكون إسرائيل في مفترق طرق خطير، وأنها تمضي في مسار وصفه بالصدام المجتمعي.