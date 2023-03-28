اليمن.. تجربة عيادة تعمل على إنقاذ أطفال مصابين بسوء التغذية

قالت منظمة اليونيسيف إن 8 سنوات من الصراع في اليمن أدت إلى أوضاع مأساوية لملايين الأطفال، وإن مليونين و200 ألف طفل يعانون من نقص تغذية حاد.