أبرز مظاهر الاحتفاء برمضان في لندن

شهدت العاصمة البريطانية مظاهر مختلفة للاحتفاء بشهر رمضان وبالمسلمين هذا العام، أبرزها الإفطار الرمضاني المفتوح الذي أقامه نادي تشلسي، في سابقة لناد كبير ينشط في الدوري الإنجليزي الممتاز.