بعد جدل واسع.. حكومة ميقاتي تتراجع عن تمديد العمل بالتوقيت الشتوي

تراجع رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي عن قراره تمديد التوقيت الشتوي، معلنا بدء التوقيت الصيفي بدءا من منتصف ليل الأربعاء المقبل.