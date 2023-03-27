الحصاد (2023/3/26)

سلط جلال شهدا الضوء في الحصاد على ملفات عدة تحت العناوين التالية: الاحتجاجات تهدد حكومة نتنياهو روسيا.. نووي تكتيكي خارج حدودها مسيرة أوكرانية تضرب قرب موسكو