إضراب قطاع النقل يشل المواصلات بكافة أشكالها في ألمانيا

تسبب إضراب عمال قطاع النقل بألمانيا في شل حركة المواصلات بكافة أشكالها برا وبحرا وجوا، وبدأ عمال النقل إضرابهم للمطالبة برفع أجورهم بنسبة 10%، وشمل الإضراب كافة قطاعات النقل.
27/3/2023