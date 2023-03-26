في قلب المعركة.. بيلاروسيا وفية لبوتين ولم تخذله في حربه على أوكرانيا

في سياق التصعيد الروسي الغربي وما أفرزته الحرب في أوكرانيا، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو ستنشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضي بيلاروسيا.