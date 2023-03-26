سوق التمور الرمضانية في المغرب

تزدهر تجارة التمور في شهر رمضان المبارك، وتحجز التمور المغربية والعربية مكانا لها خلال هذه المناسبة داخل أكبر سوق شعبي لبيع التمور في المغرب يطلق عليه المغاربة اسم “سوق درب ميلان”.