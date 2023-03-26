تونس.. أزمة اقتصادية وتضخم تزامن مع رمضان

تشهد تونس أوضاعا اقتصادية صعبة، فخلال شهر رمضان من هذا العام يرتفع التضخم لمستوى غير مسبوق لعوامل، من بينها ارتفاع تكلفة الواردات وتداعيات حرب روسيا على أوكرانيا.