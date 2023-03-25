صناعة الناي من القصب في العراق

تعتبر آلة الناي في العراق آلة موسيقية تراثية تستهوي الكثير من الناس، نتعرف في هذا التقرير على أسامة المندلاوي صانع ومدرس لآلة الناي.
25/3/2023