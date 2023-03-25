رمضان في المهجر

يجتهد العرب والمسلمون في المهجر لخلق بعض أجواء رمضان في بلادهم الأصلية، فيتجه هؤلاء لإقامة نشاطات وفعاليات جماعية، بالإضافة إلى حرص الأسر الكبيرة على الإفطار المشترك لتعويض ما تفتقده.