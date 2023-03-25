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حكاية عربة الفول في مصر
تنتشر في شوارع مصر عربة الفطور المعتاد للناس ألا وهو صحن الفول المدمس، ومع مرور الزمن يكون لكل عربة مكانها المعروف حتى أن هناك من يقطع المسافات للوصول إلى عربة تذوّق فولها.
25/3/2023
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