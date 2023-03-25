بعد 8 أشهر من المواجهات الدموية في باخموت.. لماذا لم يحسم أي طرف المعركة؟

تذكر معركة باخموت بأن حرب أوكرانيا تحولت إلى حرب استنزاف، إذ لم يحسم أي طرف المعركة رغم مرور 8 أشهر من المواجهات الدموية فيها.