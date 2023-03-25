الضفة الغربية.. عمليات متصاعدة

تصاعدت عمليات الاقتحام التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية منذ مطلع 2023، وكان أكبرها من نصيب مدينة جنين ومخيمها، والذي وقع فجر 26 يناير/كانون الثاني، وأسفر عن استشهاد 10 فلسطينيين