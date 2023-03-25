إقبال على حفظ القران وتلاوته في ماليزيا

يتزايد الإقبال على حفظ القران وتلاوته في ماليزيا، خصوصا في مراكز الحفظ التي تشهد انتشارا كبيرا في عموم دول جنوب شرقي آسيا، كما ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في زيادة الاهتمام بتجويد القرآن الكريم.