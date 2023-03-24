موجة جفاف قاسية تضرب بورونا جنوبي إثيوبيا

أثرت موجة الجفاف التي تضرب منطقة بورونا (جنوبي إثيوبيا) على نمط عيش المجتمعات الرعوية، بعد نفوق مواشيهم التي كانوا يعتمدون عليها في تأمين قوتهم.