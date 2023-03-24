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مسلمو أوغندا يحظون بتقدير المجتمع والسلطات ولهم دور بارز في خدمة المجتمع
تضاعفت أعداد المسلمين في أوغندا خلال العقدين الماضيين، وانتشرت المساجد والمدارس والمراكزُ الإسلامية، وأصبح لهم دور فاعل في المجتمع والحياة العامة لا تخطِئُه عين.
24/3/2023
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