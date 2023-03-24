رقعة الاحتجاجات ضد التعديلات القضائية تتسع ونتنياهو يصر عليها

توسعت رقعة الاحتجاجات الداخلية في إسرائيل ضد التعديلات القضائية التي يصر عليها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لتشمل الجيش الإسرائيلي قيادة ومنتسبين واحتياطيين>