تلميع أواني الطعام النحاسية.. مهنة قديمة تزدهر في تونس خلال رمضان

تستعيد مهنة قديمة في تونس نشاطها بشكل كبير في شهر رمضان، ألا وهي تنظيف وتلميع أواني الطعام النحاسية. في التقرير، نتعرف على كيفية استعادة تلك الأواني بريقها.