المسجد الذهبي في قطر.. تحفة معمارية بارزة تجمع بين الأصالة والحداثة

يعد المسجد الذهبي أحد معالم مدينة الدوحة الدينية والتاريخية المميزة، حيث تمتزج فيه فنون العمارة الحديثة بالأصالة لتضفي عليه لمسة جمالية متفردة.