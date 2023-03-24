الكونغرس الأميركي يوجه وابلا من الاتهامات للمدير التنفيذي لـ"تيك توك"

وجد المدير التنفيذي لتطبيق تيك توك نفسه أمام وابلا من الأسئلة والاتهامات التي وجهها له أعضاء الكونغرس الأميركي،