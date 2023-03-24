أسباب الخلافات حول الملاحة في بحر جنوب الصين

تعود الخلافات بشأن مياه بحر جنوب الصين إلى عدة قرون، لكن التوتر فيها ازداد خلال السنوات الأخيرة. وتطل على هذا البحر عدة دول، الصين وتايوان وفيتنام وماليزيا وبروناي والفلبين..