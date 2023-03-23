لكبح جماح التضخم.. الفدرالي الأميركي يرفع سعر الفائدة

قرر مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي زيادة سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة التاسعة على التوالي، في محاولات متواصلة لكبح جماح التضخم في البلاد.