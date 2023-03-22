وجبة الكسكس الليبي تجمع الليبيين

الكسكس وجبة شعبية تزين الموائد المغاربية، وفي ليبيا يحضّر طبق الكسكس بطرق مختلفة، للتأكيد على مكانته تاريخيا وفي الموروث الأصيل للمطبخ الليبي.