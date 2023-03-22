كيف يقرأ الغرب زيارة الرئيس الصيني إلى روسيا؟

رغم محاولاته التقليل من أهمية زيارة الرئيس الصيني إلى موسكو في هذا الوقت تحديدا، فإن الغرب لا يمكنه إخفاء قلقه من الأهداف الرئيسية لهذه الزيارة.