انتعاش حركة الصيد بعد الفيضانات التي اجتاحت باكستان

أدت الفيضانات التي اجتاحت باكستان في فصل الصيف الأخير إلى إنعاش منطقة دلتا نهر إندس جنوبي البلاد، والتي تعد خامس أضخم دلتا في العالم، وقد نشطت حركة صيد الأسماك في المنطقة.