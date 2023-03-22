اليوم العالمي للمياه

يعقد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2023 اليوم 22 مارس/آذار بمدينة نيويورك، والذي يتزامن هذا العام مع الاحتفاء باليوم العالمي للمياه.