الأمن اللبناني يفض اعتصاما قرب البرلمان والسراي الحكومي

فضت قوى الأمن اللبنانية اعتصاما نفذه عسكريون متقاعدون وناشطون مدنيون، في محيط مقري البرلمان والسراي الحكومي، وسط بيروت، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.