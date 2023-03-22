أزمة شح وتلوث المياه في الصومال

يعاني آلاف النازحين في الصومال للحصول على مياه نظيفة وصالحة للشرب بسبب الجفاف. وقد حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، من مخاطر تواجه الأطفال جراء هذه الأزمة المزمنة.