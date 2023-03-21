تغير المناخ وتأثيره على العالم

شهد عام 2022 تأثيرات مناخية هائلة حول العالم، من الفيضانات التي أغرقت ثلث باكستان بالمياه، والصيف الأكثر سخونة في أوروبا منذ 500 عام، إلى الأعاصير التي ضربت الفلبين وكوبا وولاية فلوريدا الأميركية.