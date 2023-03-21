الذخيرة العسكرية.. نداءات زيلينسكي تتلقى استجابة أوروبية وأميركية واسعة

سرعان ما لاقت نداءات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأخيرة إلى الحلفاء باستعجال مد بلاده بالذخيرة الموشكة على النفاد استجابة واسعة على ضفتي الأطلسي.