ترحيب دولي باستحواذ بنك يو بي إس على منافسه المحلي كريدي سويس

رحبت وزارة الخزانة الأميركية والاحتياطي الفدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا باستحواذ بنك يو بي إس السويسري على منافسه المحلي كريدي سويس.
20/3/2023