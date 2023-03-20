بين شروط أوكرانية وتشكيك أميركي وحذر أوروبي.. كيف كانت ردود الفعل على المبادرة الصينية؟

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده تدرس باهتمام خطة التسوية التي اقترحتها الصين بشأن الوضع في أوكرانيا، مؤكدا انفتاح موسكو على التفاوض.