بدء العام الدراسي في الجامعات بغياب الطالبات في أفغانستان

بدأ العام الأكاديمي في الجامعات الأفغانية بغياب الطالبات عن مقاعد الدراسة تنفيذا لقرار الحكومة الأفغانية في ديسمبر/كانون الأول الماضي بحظر تعليم الفتيات.