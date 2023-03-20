انتهاكات إسرائيل بعد اتفاق العقبة

قبل أن يجف حبر الاتفاق الذي تم التوصل إليه في اجتماع العقبة الخماسي الشهر الماضي، كانت إسرائيل تعلن تنصلها منه، وعلى الأرض نفذت نحو 380 اقتحاما لبلدات وقرى فلسطينية في الضفة الغربية.