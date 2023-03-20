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العمل عن بعد ملجأ الشباب والخريجين لمواجهة البطالة في قطاع غزة
يلجأ الخريجون في قطاع غزة للبحث عن فرص عمل عن طريق مواقع الإنترنت في شركات خارج القطاع المحاصر منذ سنوات، في ظل ارتفاع نسب البطالة وشح فرص العمل.
20/3/2023
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