الحصاد (2023/3/19)

تابع زين العابدين توفيق في الحصاد (2023/3/19) المواضيع الآتية: – لقاء خماسي في شرم الشيخ بحضور فلسطيني وإسرائيلي. – إيران تقول إن الرئيس رئيسي تلقى دعوة من العاهل السعودي لزيارة المملكة السعودية.