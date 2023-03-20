الاقتصاد الأميركي.. توقعات بشأن سعر الفائدة

شهد الأسبوع الماضي موجة اضطرابات في الأسواق المالية العالمية بسبب تداعيات انهيار بنك وادي السيليكون (سيليكون فالي SVB) الأميركي، التقرير يستعرض التوقعات بشأن سعر الفائدة الأميركي.
20/3/2023