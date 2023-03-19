قضايا تتعلق بانتهاك القانون الانتخابي تلاحق ترامب

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه سوف يتعرض للاعتقال داعيا أنصاره إلى الاحتجاج، يأتي هذا بسبب توجيه تهم جنائية لترامب تتعلق بانتهاك قانون الحملات الانتخابية.