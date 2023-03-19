تفاقم البطالة بين الأطباء في السودان

تظهر الأرقام الرسمية أن الجامعات السودانية تخرج 7 آلاف طبيب سنويا، لكن سوق العمل في المراكز الصحية في البلاد لا توفر سوى 5 آلاف فرصة عمل